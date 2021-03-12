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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Травми в області статевих органів: подробиці розслідування вбивства 7-річної дівчинки

Поліція Херсонської області підтвердила, що на тілі вбитої семирічної Марії Борисової в області статевих органів є ушкодження, які свідчать про зґвалтування.

Травми в області статевих органів: подробиці розслідування вбивства 7-річної дівчинки

Поліція також встановила, що місце, у якому знайшли тіло дівчинки, перед цим обстежувала поліція, а це означає, що злочинець переніс тіло дитини туди пізніше.

– Сарай дуже добре проглядається, і там, крім мішка з дитиною, нічого більше не було, його не могли пропустити – повідомила голова відділу комунікації Нацполіції в Херсонській області Тетяна Пшонь.

Пшонь також розповіла, що на місце злочину троє поліцейських пустили по п’ять службових собак, але куди вони привели працівників поліції, поки що не повідомляється.

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Наразі про підозру нікому не повідомлено, працюють оперативники.

Вбивство Марії Борисової

7-річна дівчинка зникла 7 березня у селі Щастя на Херсонщині після прогулянки з братом.

Після чотирьох днів пошуку правоохоронці знайшли Марію вбитою у сільськогосподарському приміщенні одного з будинків неподалік її дому.

Встановлено, що смерть дитини настала внаслідок удушення.

Фото: Нацполіція

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