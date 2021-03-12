Поліція Херсонської області підтвердила, що на тілі вбитої семирічної Марії Борисової в області статевих органів є ушкодження, які свідчать про зґвалтування.

Поліція також встановила, що місце, у якому знайшли тіло дівчинки, перед цим обстежувала поліція, а це означає, що злочинець переніс тіло дитини туди пізніше.

– Сарай дуже добре проглядається, і там, крім мішка з дитиною, нічого більше не було, його не могли пропустити – повідомила голова відділу комунікації Нацполіції в Херсонській області Тетяна Пшонь.

Пшонь також розповіла, що на місце злочину троє поліцейських пустили по п’ять службових собак, але куди вони привели працівників поліції, поки що не повідомляється.

Наразі про підозру нікому не повідомлено, працюють оперативники.

Вбивство Марії Борисової

7-річна дівчинка зникла 7 березня у селі Щастя на Херсонщині після прогулянки з братом.

Після чотирьох днів пошуку правоохоронці знайшли Марію вбитою у сільськогосподарському приміщенні одного з будинків неподалік її дому.

Встановлено, що смерть дитини настала внаслідок удушення.