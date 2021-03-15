Убийца Марии Борисовой задержан. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки пытался покончить жизнь самоубийством.

Полиция выяснила, что он был хорошо знаком с матерью Марии.

По неофициальным данным, 62-летний мужчина ранее был судим за изнасилование. Также подозреваемый присутствовал на похоронах девочки.

Перед задержанием мужчины правоохранители собрали все необходимые доказательства и получили предварительные результаты экспертиз.

— Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! — говорится в сообщении.

Официальные результаты всех экспертиз будут объявлены 17 марта. Следственные действия по делу убийства Марии Борисовой продолжаются.

Что известно об убийстве Марии Борисовой

Первоклассница Маша Борисова из села Счастливое Херсонской области исчезла вечером 7 марта.

Девочка пошла гулять со своим 10-летним братом, но домой мальчик вернулся один. Куда исчезла младшая сестра, объяснить не смог.

Десятки правоохранителей вместе с волонтерами и местными жителями искали ребенка четыре дня.

11 марта труп девочки был найден в мешке за сараем неподалеку от дома, где она проживала.

На теле ребенка были обнаружены повреждения на половых органах и многочисленные царапины на шее, свидетельствующие об изнасиловании и удушении.