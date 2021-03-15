Вбивцю Марії Борисової затримали. Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки намагався покінчити життя самогубством.

Поліція з’ясувала, що він був добре знайомий із матір’ю Марійки.

За неофіційними даними, 62-річний чоловік раніше був судимий за зґвалтування. Також підозрюваний був присутній на похоронах дівчинки.

Перед затриманням чоловіка правоохоронці зібрали усі необхідні докази та отримали попередні висновки експертиз.

– Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! – йдеться у повідомленні.

Офіційні результати усіх експертиз буде оголошено 17 березня. Слідчі дії у справі вбивства Марії Борисової тривають.

Що відомо про вбивство Марії Борисової

Першокласниця Марійка Борисова з села Щасливе Херсонської області зникла ввечері 7 березня.

Дівчинка пішла гуляти зі своїм 10-річним братиком, але додому хлопчик повернувся один. Куди зникла молодша сестра, пояснити він не зміг.

Десятки правоохоронців разом із волонтерами і місцевими мешканцями шукали дитину чотири дні.

11 березня труп дівчинки було знайдено у мішку за сараєм неподалік від дому, де вона проживала.

На тілі дитини було виявлено пошкодження на статевих органах і численні подряпини на шиї, що свідчать про зґвалтування та удушення.