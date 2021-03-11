Марию Борисову нашли: первые фото и видео с места убийства

Полиция Херсонщины продолжает поиски убийцы семилетней Марии Борисовой, тело которой было найдено в селе Счастье.

Также было официально подтвержден факт удушения девочки.

Судмедэксперты предполагают, что перед убийством ее изнасиловали.

— Труп Марии Борисовой было найдено у сельскохозяйственной сооружения неподалеку от ее дома. Было установлено, что смерть наступила в результате удушения. Кроме этого, на теле девочки обнаружены телесные повреждения половых органов, что может об изнасиловании, — сообщили в полиции.



















Тело спрятали недалеко от дома: первые фото и видео с места убийства семилетней Марии Борисовой / 5 фотографий

Также правоохранители отметили, что сейчас среди подозреваемых — практически все жители села, где была убита девочка.

Уголовное производство, которое было открыто по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины.

Марию Борисову нашли

Утром 11 марта семилетнюю Марию Борисову нашли мертвой в селе Счастье.

К поискам были привлечены правоохранители, кинологи и волонтеры.

По информации местных журналистов, убийца спрятал труп ребенка в мешок и бросил его за сараем возле двухэтажного дома.

Мария Борисова исчезла вечером 7 марта, не вернувшись домой с прогулки с братиком.