Подозреваемый в убийстве семилетней Марии Борисовой из Херсонской области будет находиться под стражей на время досудебного следствия.

Подробности рассказал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

— Были проведены все необходимые экспертизы, которые подтвердили обоснованную причастность этого человека, — сказал Геращенко.

Отмечается, что 62-летний подозреваемый работает с государственным адвокатом. Антон Геращенко подчеркнул, что следующим шагом в этом резонансном деле будет только суд.