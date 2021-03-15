PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Среди нас живут звери: Геращенко о подозреваемом в убийстве Марии Борисовой

Подозреваемый в убийстве семилетней Марии Борисовой из Херсонской области будет находиться под стражей на время досудебного следствия.

Геращенко

Подробности рассказал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

— Были проведены все необходимые экспертизы, которые подтвердили обоснованную причастность этого человека, — сказал Геращенко.

Отмечается, что 62-летний подозреваемый работает с государственным адвокатом. Антон Геращенко подчеркнул, что следующим шагом в этом резонансном деле будет только суд.

— К сожалению, среди нас живут реальные звери. Которые могут убить и изнасиловать невинного семилетнего ребенка, — заключил Антон Геращенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка