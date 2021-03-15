Подозреваемый в убийстве семилетней Марии Борисовой из Херсонской области будет находиться под стражей на время досудебного следствия.
Подробности рассказал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
— Были проведены все необходимые экспертизы, которые подтвердили обоснованную причастность этого человека, — сказал Геращенко.
Отмечается, что 62-летний подозреваемый работает с государственным адвокатом. Антон Геращенко подчеркнул, что следующим шагом в этом резонансном деле будет только суд.
— К сожалению, среди нас живут реальные звери. Которые могут убить и изнасиловать невинного семилетнего ребенка, — заключил Антон Геращенко.