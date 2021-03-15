Підозрюваний у вбивстві семирічної Марії Борисової з Херсонської області перебуватиме під вартою на час досудового слідства.

Подробиці розповів заступник голови МВС України Антон Геращенко.

– Були проведені усі необхідні експертизи, які підтвердили обґрунтовану причетність цієї людини, – зауважив Геращенко.

Зазначається, що 62-річний підозрюваний працює з державним адвокатом. Антон Геращенко підкреслив, що наступним кроком у цій резонансній справі буде лише суд.

– На жаль, серед нас живуть реальні звірі. Які можуть вбити і зґвалтувати невинну семирічну дитину, – завершив Антон Геращенко.

Вбивство Марії Борисової

Марійка Борисова, яка жила у селі Щасливе Херсонської області, зникла ввечері 7 березня.

З’ясувалося, що дівчинка не повернулася додому з прогулянки з 10-річним братиком, а зникнення сестри хлопчик пояснити не зміг.

До пошуків Марійки було залучено сотні правоохоронців, десятки місцевих мешканців та волонтерів.

11 березня труп дівчинки було знайдено у мішку за сараєм неподалік від дому, де вона проживала разом із братом і мамою.

На тілі дитини було виявлено пошкодження на статевих органах і численні подряпини на шиї, що свідчать про зґвалтування та удушення.