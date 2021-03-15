Можливий вбивця 7-річної Маші Борисової з Херсонської області був сусідом дівчинки і дружив з її рідним батьком.

Про ці подробиці повідомили в поліції Херсонщини: у прес-конференції взяв участь глава поліції області Олександр Прокудіна.

Що вдалося дізнатися слідчим, чи знала матір про викрадення доньки і як з трагедією пов’язаний батько Марійки Борисової – далі у матеріалі.

Арешт і деталі слідства

62-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві першокласниці Марії Борисової, суд арештував без права внесення застави.

Учасники брифінгу запевнили, що після виявлення тіла дівчинки було призначено ряд експертиз, які дали підстави підозрювати саме цього чоловіка.

Станом на 15 березня вже дві експертизи показали точну причетність затриманого до вбивства дівчинки.

– Одразу хочу відкинути дорікання деяких громадян, що злочин повісили на першого ліпшого. Поліція діяла в рамках закону… і лише за результатами молекулярно-генетичних експертиз, одному із шести обґрунтовано підозрюваних чоловіків 14 березня повідомлено про підозру, – зазначив Прокудін.

Також встановлено, що труп дівчинки, який знайшли у мішку за сараєм, був обмотаний мотузкою та чоловічим ременем, який, ймовірно, і належить чоловіку.

Що стосується матері дівчинки, то слідчі підтвердили, що жінка не знала про злочин.

Вони відзначили, що мати повідомила в поліцію відразу ж в вечір зникнення доньки.

Що відомо про підозрюваного

На брифінгу повідомили нові подробиці про підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні семирічної дівчинки.

Це 62-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і вже мав судимість за зґвалтування.

Слідчі вияснили, що востаннє чоловік звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році. Минулого року його притягували до адмінвідповідальності.

Крім цього, підозрюваний був другом батька Марії Борисової. Чоловіки були сусідами і проживали на одній вулиці.

Чоловік не зізнається

Також на прес-конференції було оголошено, що заарештований чоловік відмовляється працювати зі слідством та давати показання.

Так, поліцейські встановлюють місце вбивства та переховування тіла дівчинки.

– Ми не виключаємо, що тіло могло переховуватися в спорудах, які належать підозрюваному, або до яких він мав доступ.

Згідно з законом, підозрюваному видали державного адвоката.

Зазначимо, що кримінальне провадження у справі відкрито за двома статтями – п. 2 та п.10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане із сексуальним насиллям) та ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.