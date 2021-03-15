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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой

В сети появилось фото предполагаемого убийцы Марии Борисовой, который изнасиловал 7-летнюю девочку, после чего задушил и подбросил мешок с телом в заброшенный сарай.

В полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой

Фотографию с участка показали во время брифинга МВД с участием Антона Геращенко.

Предполагаемый убийца Марии Борисовой — 62-летний мужчина, товарищ отца девочки.

Отмечается, что ранее он уже имел несколько судимостей, одна из которых — за изнасилование. Последний раз мужчина вышел из тюрьмы в 2005 году.

В полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой

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Правоохранители сообщили, что в рамках следствия был проведен ряд экспертиз, две из которых доказывают причастность арестованного мужчины к убийству Марии Борисовой.

Данные для ДНК-экспертизы были отобраны сразу шестерых подозреваемых.

Сейчас происходит сбор вещественных доказательств и обыск в доме мужчины.

В дальнейшем полиция и прокуратура будут настаивать на максимально соответствующем наказании — это пожизненное лишение свободы.

Что известно о предполагаемом убийце

Арестован 62-летний мужчина — односельчанин семьи девочки, в убийстве которой его обвинили.

Все, что известно о предполагаемом убийце Марии Борисовой, рассказали на брифингах МВД и Нацполиции Херсонщины.

Мужчина пока отказывается сотрудничать с полицией и давать показания по делу: с ним работает бесплатный адвокат, досудебное расследование продолжается.

По неофициальной информации, жители села пойдут на самосуд, если после совершенного мужчину отпустят из-под стражи.

Фото: Нацполиция

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