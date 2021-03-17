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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Прокусила руку: в Херсоне клиентка банка без маски напала на полицейских

В Херсоне женщина прокусила руку полицейскому. Причиной такого поступка стало то, что она вошла в банк без маски.

Прокусила руку: в Херсоне клиентка банка без маски напала на полицейских

В херсонском банке агрессивная посетительница сначала третировала сотрудников учреждения. Конфликт начался после того, как 47-летней женщине напомнили, что нужно надеть защитную маску. Однако она начала громко ругаться и размахивать сумкой. Сотрудники банк вызвали полицию.

По вызову прибыл патруль, но женщина на копов кинулась с кулаками и сумкой. 21-летнего лейтенанта укусила за руку.

На этом история не закончилась, женщина сопротивлялась даже, когда ее садили в полицейском машину, а происходящее снимала другая девушка.

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В результате теперь на правонарушительницу составили административный протокол за хулиганство в общественном месте, а также постановление о штрафе за пребывание без защитной маски. Кроме того, она будет отвечать и за сопротивление представителю правоохранительного органа.

Во Львове застрелился патрульный полицейский

Во Львове застрелился патрульный полицейский. От полученного ранения он погиб на месте.

Инцидент произошел на рабочем месте полицейского, в Управлении патрульной полиции на улице Перфецкого.

Источник: Новий день

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