Утром 4 марта во Львове застрелился патрульный полицейский. От полученного ранения он погиб на месте.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

В своем Facebook он отметил, что инцидент произошел на рабочем месте полицейского, в Управлении патрульной полиции на улице Перфецкого.

— Сегодня утром после построения в Управлении патрульной полиции по неизвестным причинам работник патрульной полиции выстрелил себе в голову на работе.

По неподтвержденной информации, ужасный инцидент произошел по неосторожности обращения с оружием.

На месте происшествия работают правоохранители, все обстоятельства выясняются.

На Луганщине военный застрелил солдата

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Установлено, что мужчина совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения.

21-летний солдат погиб от ранения в область затылка.