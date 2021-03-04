PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

После построения: во Львове застрелился патрульный полицейский

Утром 4 марта во Львове застрелился патрульный полицейский. От полученного ранения он погиб на месте.

После построения: во Львове застрелился патрульный полицейский

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

В своем Facebook он отметил, что инцидент произошел на рабочем месте полицейского, в Управлении патрульной полиции на улице Перфецкого.

— Сегодня утром после построения в Управлении патрульной полиции по неизвестным причинам работник патрульной полиции выстрелил себе в голову на работе.

По неподтвержденной информации, ужасный инцидент произошел по неосторожности обращения с оружием.

Читайте
На Донбассе погиб 20-летний военный из Львовской области - возможно самоубийство

На месте происшествия работают правоохранители, все обстоятельства выясняются.

На Луганщине военный застрелил солдата

Осенью прошлого года на Луганщине военный застрелил солдата, после чего пытался выдать инцидент за самоубийство.

Установлено, что мужчина совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения.

21-летний солдат погиб от ранения в область затылка.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх