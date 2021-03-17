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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Прокусила руку: в Херсоні клієнтка банку без маски напала на поліцейських

У Херсоні жінка прокусила руку поліцейського. Причиною такого вчинку стало те, що вона увійшла у банк без маски.

Прокусила руку: в Херсоні клієнтка банку без маски напала на поліцейських

У херсонському банку агресивна відвідувачка спочатку третирувала співробітників установи. Конфлікт почався після того, як 47-річній жінці нагадали, що потрібно надіти захисну маску. Однак вона почала голосно лаятися і розмахувати сумкою. Співробітники банк викликали поліцію.

За викликом прибув патруль, але жінка на копів кинулася з кулаками і сумкою. 21-річного лейтенанта вкусила за руку.

На цьому історія не закінчилася, жінка чинила опір навіть, коли її садили в поліцейському машину, а те, що відбувається знімала інша дівчина.

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В результаті тепер на правопорушницю склали адміністративний протокол за хуліганство у громадському місці, а також постанову про штраф за перебування без захисної маски. Крім того, вона буде відповідати і за опір представникові правоохоронного органу.

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Джерело: Новий день

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