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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейской

Правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве полицейской, тело которой нашли поздно ночью 7 марта.

В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейской

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

— Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины — отметил он.

Сейчас следователи устанавливают мотив убийства. Пока только известно, что женщины дружили.

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Поздно ночью 7 марта в районе станции метро Вырлица возле одной из многоэтажек на улице Бажана в Киеве нашли труп женщины. Убитой оказалась работница полиции 1983 года рождения.

Правоохранители установили, что женщина погибла в результате ножевых ранений.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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