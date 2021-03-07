Правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве полицейской, тело которой нашли поздно ночью 7 марта.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
— Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины — отметил он.
Сейчас следователи устанавливают мотив убийства. Пока только известно, что женщины дружили.
Поздно ночью 7 марта в районе станции метро Вырлица возле одной из многоэтажек на улице Бажана в Киеве нашли труп женщины. Убитой оказалась работница полиции 1983 года рождения.
Правоохранители установили, что женщина погибла в результате ножевых ранений.