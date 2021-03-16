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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Похитил человека по заданию российской компании: задержан сотрудник СБУ

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного сотрудника СБУ, который похитил жителя Харькова и требовал у него €40 тыс. и 1,6 млн грн по заданию российской компании.

Похитил человека по заданию российской компании: задержан сотрудник СБУ

Следствие установило, что указанный работник СБУ вступил в сговор с тремя представителями одной из финансово-партнерских интернет-сетей российской компании еще в прошлом году.

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По их требованию он похитил бывшего руководителя представительства этой фирмы и угрожая убийством, насилием и причинением телесных повреждений, заставлял передать нынешним представителям компании большую сумму денег.

Когда мужчина пообещал выплатить ее, его отпустили.

Сейчас злоумышленнику и его сообщникам сообщено подозрение за незаконное похищение и лишение свободы человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц и вымогательство с угрозой насилия.

Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Атака российских хакеров

Специалисты  Службы безопасности заблокировали масштабные хакерские атаки на государственные информационные ресурсы Украины.

Установлено, что их осуществила группировка хакеров Armageddon, которая контролируется ФСБ РФ.

Хакеры пытались получить доступ к секретной информации органов власти, но попытку вовремя заблокировали.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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