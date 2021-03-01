СБУ открыла почти 23 тыс. дел за преступления против Украины

СБУ открыла более 22,7 тыс. дел за совершение преступлений против национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на ее территориальную целостность, а также терроризм во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Спецслужба более семи лет документирует противоправные действия России. Многие из них уже переданы в международные суды в качестве доказательства российской агрессии.

СБУ сообщила о подозрении почти 6 тыс. человекам, более 250 из которых россияне.

Между тем пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник во время брифинга сообщила, что Российская Федерация перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов. Они вооружены комплексами различного калибра.

По информации Главного управления разведки, российское военное командование продолжает поддержку боеспособности оперативной группировки оккупационных войск.

Зеленский ввел в действие санкции в отношении Захарченко и Якименко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 10 экс-силовиков, которые изменили родине.

В частности, в список попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Их лишили всех званий и применили максимально возможные санкции, предусмотренные украинским законодательством.