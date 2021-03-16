Викрав людину за завданням російської компанії: затримано співробітника СБУ

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого співробітника СБУ, який викрав мешканця Харкова та вимагав у нього €40 тис. та 1,6 млн грн за завданням російської компанії.

Слідство встановило, що зазначений працівник СБУ вступив у змову з трьома представниками однієї з фінансово-партнерських інтернет-мереж російської компанії ще минулого року.

За їх вимогою він викрав колишнього керівника представництва цієї фірми та погрожуючи вбивством, насильством та заподіянням тілесних ушкоджень, змушував передати нинішнім представникам компанії велику суму грошей.

Коли чоловік пообіцяв виплатити їх, його відпустили.

Наразі зловмиснику та його спільникам повідомлено підозру за незаконне викрадення та позбавлення волі людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб та вимагання з погрозою насильства.

Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Атака російських хакерів

Фахівці Служби безпеки заблокували масштабні хакерські атаки на державні інформаційні ресурси України.

Встановлено, що їх здійснило угрупування хакерів Armageddon, яке контролюється ФСБ РФ.

Хакери намагалися отримати доступ до секретної інформації органів влади, але спробу вчасно заблоковано.