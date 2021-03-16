Кіберфахівці Служби безпеки заблокували масштабні хакерські атаки на державні інформаційні ресурси України. Їх здійснило угрупування хакерів Armageddon, яке контролюється Федеральною службою безпеки Росії.

Зловмисники намагалися отримати секретну інформацію вищих органів влади шляхом хакерських атак. Однак українській стороні вдалося вчасно попередити загрозу.

Наразі правоохоронці здійснюють розслідування щодо осіб, причетних до хакерської атаки.

Атака хакерів у лютому

У лютому 2021 року РНБО також зафіксувала хакерські атаки з боку Російської Федерації. Тоді зловмисники намагалися вплинути на системи документообігу.

Хакери хотіли масово заразити українські інформаційні ресурси. Їхні методи та способи дій вказали на одне з хакерських угрупувань РФ.