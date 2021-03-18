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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент “ДНР”

В Днепре СБУ задержала агента так называемого Министерства госбезопасности ДНР. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских военных подразделениях в регионе.

СБУ затримала агента "ДНР"

Мужчина должен был собирать разведывательные данные о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины. В регионе он ездил на собственном автомобиле и следил за ВСУ.

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Правоохранители установили, что “жителя ДНР” заслали в Днепропетровскую область представители террористической “спецслужбы”.

Кроме того, “спецслужба ДНР” предоставила мужчине закрытые каналы связи, в частности электронную почту для отправки полученной информации.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

  • Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент "ДНР"
  • Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент "ДНР"
  • Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент "ДНР"
  • Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент "ДНР"
  • Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент "ДНР"
  • Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент "ДНР"
  • Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент "ДНР"
  • Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент "ДНР"
Собирал разведданные о ВСУ: в Днепре задержан агент “ДНР” / 4 фотографии

СБУ задержала преступника, который работал на “ДНР”

В Киеве СБУ разоблачила деятельность должностного лица ГНС, который сотрудничал с террористической организацией “ДНР”.

Подполковник налоговой милиции копировал и передавал так называемым кураторам секретную информацию. В частности, о персональных данных украинских правоохранителей и работников разведывательных органов.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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