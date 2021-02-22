У Києві СБУ викрила та припинила діяльність посадовця державної податкової служби, який співпрацював із терористичною організацією “ДНР”.

Підполковник податкової міліції незаконно копіював та передавав так званим кураторам секретну інформацію, зокрема про закупівлі державою озброєння та персональні дані українських правоохоронців та працівників розвідувальних органів.

Злочинця затримали за місцем його проживання, після передання кураторам секретного документа. При обшуці правоохоронці вилучили технічні прилади та документи, які підтверджують незаконну діяльність чоловіка.

Наразі йому вручено підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 258-3 про створення терористичної групи чи терористичної організації , за ч. 3 ст. 362 про несанкціоновані дії з інформацією та ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 328 про розголошення державної таємниці.

Тепер підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття агентів ФСБ

На Луганщині прокуратура затримала мешканця Миколаєва, який намагався передати секретні документи з оборонної сфери до ФСБ РФ.

Зловмисника затримали під час передання імітованих документів та вручили підозру у державній зраді.