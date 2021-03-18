У Дніпрі СБУ затримала агента так званого Міністерства держбезпеки ДНР. Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи у регіоні.

Чоловік повинен був збирати розвідувальні дані про особовий склад і військову техніку підрозділів Збройних сил України. У регіоні він їздив на власному автомобілі і слідкував за ЗСУ.

Правоохоронці встановили, що “мешканця ДНР” заслали у Дніпропетровську область представники терористичної “спецслужби”.

Крім того, “спецслужба ДНР” надала чоловікові закриті канали зв’язку, зокрема електронну пошту для відправки отриманої інформації.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності, а також зброю та боєприпаси.















Збирав розвіддані про ЗСУ: у Дніпрі затримали агента “ДНР” / 4 фотографии

СБУ затримала злочинця, який працював на “ДНР”

У Києві СБУ викрила діяльність посадовця ДПС, який співпрацював із терористичною організацією “ДНР”.

Підполковник податкової міліції копіював та передавав так званим кураторам секретну інформацію. Зокрема, про персональні дані українських правоохоронців та працівників розвідувальних органів.