Мізки валялись на землі: на Одещині чоловік зарубав сусідку сокирою

У селищі Нерубайське Одеської області сталося моторошне вбивство. Місцева 58-річна жінка загинула на своєму подвір’ї від рук психічно неврівноваженого сусіда.

Селянка спокійно фарбувала паркан, коли чоловік з сокирою напав на неї. 80-річна мати загиблої згодом виявила її тіло на землі – мізки жінки просто були розкидані поруч.

Знаряддя вбивства та закривавлений одяг нелюд викинув у криницю сусіднього будинку.

Сусіди почули крики по допомогу, однак голос швидко стих, і вони вирішили, що все обійшлося.

Місцеві розповідають, що у селі 48-річного Степана боялися всі, адже той перебував на обліку у психлікарні.

Деякі навіть запаслися балончиками. Крім того, це не перший випадок агресії чоловіка.

Вбивство через гроші

Напередодні в Одесі чоловік вбив 81-річного пенсіонера, бо той відмовився позичати йому гроші.

28-річний молодик завдав близько 10 ударів молотком односельцю. Після цього знаряддя вбивства він викинув у піч.