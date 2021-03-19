В Одесской области мужчина убил своего односельчанина из-за денег. 28-летний житель Ананьевского ОТГ посетил дома 81-летнего дедушки с просьбой одолжить деньги.

После отказа мужчина начал бить односельчанина молотком по голове, причинив около десяти ударов. В результате множественных травм тот скончался. Орудие убийства фигурант дела бросил в печь.

Сейчас молодому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.







Не занял деньги: на Одесщине мужчина до смерти забил пенсионера молотком / 2 фотографии

Тело женщины в канализации

В Киевской области мужчина убил собственную мать. После этого он спрятал тело женщины в канализацию прямо во дворе частного дома.

Преступление раскрыла полиция, когда родственники умершего сообщила, что та не выходит на связь.