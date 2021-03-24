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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В киевских маршрутках подорожает проезд — сколько будут платить пассажиры

В Киеве подорожает проезд в маршрутках с 8 до 10 грн из-за локдауна.

В киевских маршрутках подорожает проезд — сколько будут платить пассажиры

Об этом Фактам ICTV сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Стоимость проезда возрастет в субботу, 27 марта.

— Поднимут не все, подорожание коснется 30-40% маршруток, — отметил Моисеенко.

Также он отметил, что подорожание проезда — это следствие локдауна.

По словам Моисеенко, 24 марта будет решаться вопрос, чтобы и вовсе прекратить перевозки по городу на период локдауна, то есть до 9 апреля.

— Это решение еще не принято, сегодня будет решаться этот вопрос. Из-за карантинных ограничений возникает много проблем. В первую очередь страдают водители. Ведь пассажиры с ними ругаются и не хотят придерживаться правил, — отметил глава Ассоциации перевозчиков.

Так, одному из водителей разбили окна в маршрутке.

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