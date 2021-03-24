В киевских маршрутках подорожает проезд — сколько будут платить пассажиры

В Киеве подорожает проезд в маршрутках с 8 до 10 грн из-за локдауна.
Об этом Фактам ICTV сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.
Стоимость проезда возрастет в субботу, 27 марта.
— Поднимут не все, подорожание коснется 30-40% маршруток, — отметил Моисеенко.
Также он отметил, что подорожание проезда — это следствие локдауна.
По словам Моисеенко, 24 марта будет решаться вопрос, чтобы и вовсе прекратить перевозки по городу на период локдауна, то есть до 9 апреля.
— Это решение еще не принято, сегодня будет решаться этот вопрос. Из-за карантинных ограничений возникает много проблем. В первую очередь страдают водители. Ведь пассажиры с ними ругаются и не хотят придерживаться правил, — отметил глава Ассоциации перевозчиков.
Так, одному из водителей разбили окна в маршрутке.