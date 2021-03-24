Карантин в Києві: на Троєщині чоловік без маски заблокував рух трамвая (ВІДЕО)

У Деснянському районі Києва 24 березня хлопець заблокував рух трамвая, тому що водій не впустив його у вагон без маски.

Інцидент стався на вулиці Петра Запорожця.

На відео, яке зняли випадкові перехожі, хлопець вийшов з трамваю, став на колію і почав повільно йти прямо перед ним.

Водій трамвая у цей час постійно сигналив, щоб зігнати чоловіка з колії.

Думки користувачів соцмереж розділилися: одні категорично засудили такий вчинок хлопця, інші звинуватили у тому, що сталося, владу міста і жорсткі карантинні обмеження, введені напередодні.















Водій не впустив без маски: на Троєщині чоловік заблокував рух трамвая / 4 фотографии

Робота транспорту під час карантину в Києві

Офіційно жорсткий карантин в Києві розпочавя 20 березня і триватиме до 9 квітня.

Повної зупинки роботи метрополітену та наземного громадського транспорту Києва, як це було навесні 2020 року, не буде.

Громадський транспорт у Києві працюватиме у звичайному режимі, однак із суворими нормами перевезення пасажирів та масковим режимом.

Місця для сидіння повинні бути заповнені на 50%. Через це на десятках зупинках столиці утворилися великі черги на транспорт.