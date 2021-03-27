В Харьковской области в поселке Подворки водитель автомобиля Mercedes наехал на 12-летнюю девочку. Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

По информации полиции, девочка перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок умер на месте ДТП. На видео с места аварии видно, что автомобиль двигался с достаточно большой скоростью.

Полиция уже начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ДТП на Львовщине

На днях во Львовской области 17-летний парень наехал на 16-летнего подростка и скрылся с места аварии. От полученных травм тот умер.

Автомобиль полицейские нашли сразу, преступник бросил его в пяти километрах от места ДТП. Известно, что он выехал на встречную полосу и был без водительского удостоверения.