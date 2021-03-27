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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Перебігала дорогу: на Харківщині Mercedes на смерть збив 12-річну дівчинку

У Харківській області у селищі Подвірки водій автомобіля Mercedes наїхав на 12-річну дівчинку. Дитина отримала травми, не сумісні з життям.

дтп харківщина

За інформацією поліції, дівчинка перебігала проїжджу частину. Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП. На відео з місця аварії видно, що автомобіль рухався з досить великою швидкістю.

Поліція вже почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Водієві загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

ДТП на Львівщині

Днями у Львівській області 17-річний хлопець наїхав на 16-річного підлітка і втік з місця аварії. Від отриманих травм той помер.

Автівку поліцейські знайшли відразу, злочинець кинув її за п’ять кілометрів від місця ДТП. Відомо, що він виїхав на зустрічну смугу та був без водійського посвідчення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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