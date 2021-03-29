PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Из-за коронавируса без родителей в Киевской области остались 13 детей

В Киевской области без родителей остались 13 детей. От осложнений коронавируса умерли супруги Владимир и Диана Родиковы.

Володимир Родіков і Діана Родікова

В марте многодетные родители попали из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Васильковскую центральную районную больницу.

Врачи боролись за их жизнь, но спасти не смогли. Сначала 20 марта ушел из жизни Владимир, а Диану в критическом состоянии перевели в реанимацию Александровской клинической больницы Киева, где она также умерла 29 марта.

Детей сначала направили в Киевскую областную детскую больницу, а затем перевели в Киевский областной центр социально-психологической реабилитации детей Сезенков.

После прохождения социально-психологической реабилитации Служба по делам детей и семьи примет решение относительно их дальнейшего устройства, максимально способствуя, чтобы они остались вместе.

Читайте
В Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный младенец

Семья Родиковых после начала войны на Донбассе в 2014 году переехала в Киевскую область. Детский дом семейного типа Родиковы обустроили в селе Липовый Скиток в Васильковском районе.

Родиковы воспитывали 13 детей — пятерых родных и восемь приемных. Двое детей уже достигли совершеннолетия. Диана Родикова получила почетное звание Мать-героиня.

В Ивано-Франковской области от коронавируса умерла беременная женщина

В Ивано-Франковской области от осложнений из-за коронавируса умерла беременная 32-летняя помощник судьи Виктория Лоза.

Женщина умерла вместе с нерожденным ребенком.

Источник: КОГА

Фото: Владимир Родиков

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка