В Киевской области без родителей остались 13 детей. От осложнений коронавируса умерли супруги Владимир и Диана Родиковы.

В марте многодетные родители попали из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Васильковскую центральную районную больницу.

Врачи боролись за их жизнь, но спасти не смогли. Сначала 20 марта ушел из жизни Владимир, а Диану в критическом состоянии перевели в реанимацию Александровской клинической больницы Киева, где она также умерла 29 марта.

Детей сначала направили в Киевскую областную детскую больницу, а затем перевели в Киевский областной центр социально-психологической реабилитации детей Сезенков.

После прохождения социально-психологической реабилитации Служба по делам детей и семьи примет решение относительно их дальнейшего устройства, максимально способствуя, чтобы они остались вместе.

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Семья Родиковых после начала войны на Донбассе в 2014 году переехала в Киевскую область. Детский дом семейного типа Родиковы обустроили в селе Липовый Скиток в Васильковском районе.

Родиковы воспитывали 13 детей — пятерых родных и восемь приемных. Двое детей уже достигли совершеннолетия. Диана Родикова получила почетное звание Мать-героиня.

В Ивано-Франковской области от коронавируса умерла беременная женщина

В Ивано-Франковской области от осложнений из-за коронавируса умерла беременная 32-летняя помощник судьи Виктория Лоза.

Женщина умерла вместе с нерожденным ребенком.

Источник: КОГА

Фото: Владимир Родиков