В Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный младенец

В Мариуполе Донецкой области от коронавируса умер двухмесячный мальчик.
Об этом заявил главный детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник.
13 марта ребенок попал в больницу с несколькими сопутствующими заболеваниями, а 22 марта у мамы и мальчика подтвердился коронавирус.
В реанимацию детского инфекционного отделения младенца доставили с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией.
Мальчик умер на следующий день, 23 марта.
— Ребенок находился на лечении по вопросу решения соматических проблем. В семье заболела мать ребенка. Ребенок имел осложнения, не связанные с Covid-19, но они повлияли на течение болезни, — сообщил врач.
Также главный детский инфекционист больницы добавил, что состояние мальчика было тяжелым, и медики сделали все возможное.
О состоянии матери ребенка пока что не сообщается.
Во Львове спасли недоношенного младенца с Covid-19
В начале февраля львовские врачи спасли жизнь ребенка с коронавирусом, родившегося на 29-й неделе беременности.
Для сохранения жизни новорожденную девочку сразу же подключили к аппарату ИВЛ.
Чудом удалось спасти и мать ребенка: на момент родов у нее было поражено 90% легких.
После нескольких недель реабилитации девочку выписали из больницы.
Источник: 0629.Мариуполь