В Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный младенец

В Мариуполе Донецкой области от коронавируса умер двухмесячный мальчик.

Об этом заявил главный детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник.

13 марта ребенок попал в больницу с несколькими сопутствующими заболеваниями, а 22 марта у мамы и мальчика подтвердился коронавирус.

В реанимацию детского инфекционного отделения младенца доставили с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией.

Мальчик умер на следующий день, 23 марта.

— Ребенок находился на лечении по вопросу решения соматических проблем. В семье заболела мать ребенка. Ребенок имел осложнения, не связанные с Covid-19, но они повлияли на течение болезни, — сообщил врач.

Также главный детский инфекционист больницы добавил, что состояние мальчика было тяжелым, и медики сделали все возможное.

О состоянии матери ребенка пока что не сообщается.

Во Львове спасли недоношенного младенца с Covid-19

В начале февраля львовские врачи спасли жизнь ребенка с коронавирусом, родившегося на 29-й неделе беременности.

Для сохранения жизни новорожденную девочку сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

Чудом удалось спасти и мать ребенка: на момент родов у нее было поражено 90% легких.

После нескольких недель реабилитации девочку выписали из больницы.

Источник: 0629.Мариуполь