У Київській області без батьків залишилися 13 дітей. Від ускладнень коронавірусу померло подружжя Володимир та Діана Родікові.

У березні багатодітні батьки потрапили через ускладнення, спричинені коронавірусом, до Васильківської центральної районної лікарні.

Лікарі боролися за їхні життя, але врятувати не змогли. Спершу, 20 березня пішов із життя Володимир, а Діану у критичному стані перевели до реанімації Олександрівської клінічної лікарні Києва, де вона також померла 29 березня.

Дітей спершу направили до Київської обласної дитячої лікарні, а потім перевели до Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сезенків.

Після проходження соціально-психологічної реабілітації Служба у справах дітей та сім’ї ухвалить рішення щодо їхнього подальшого влаштування, максимально сприяючи, щоб вони залишилися разом.

Читайте У Маріуполі від коронавірусу померло двомісячне немовля

Родина Родікових після початку війни на Донбасі у 2014 році переїхала до Київської області. Дитячий будинок сімейного типу Родікових облаштували у селі Липовий Скиток в Васильківському районі.

Родікові виховували 13 дітей — п’ятьох рідних та вісьмох прийомних. Двоє дітей вже досягли повноліття. Діана Родікова отримала почесне звання Мати-героїня.

На Івано-Франківщині від коронавірусу померла вагітна жінка

В Івано-Франківській області від ускладнень через коронавірус померла вагітна 32-річна помічник судді Вікторія Лоза.

Жінка померла разом з ненародженою дитиною.

Джерело: КОДА

Фото: Володимир Родіков