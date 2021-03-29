Двух подозреваемых в убийстве общественного активиста и ветерана АТО Александра Мандича арестовали на два месяца без возможности внесения залога. Решение принял Печерский районный суд Киева.

Слушание по делу третьего подозреваемого продолжается.

Ходатайство об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей внесла в суд Печерская окружная прокуратура, отмечает пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Убийство общественного активиста

24 марта общественного активиста и ветерана АТО Александра Мандича избили в его квартире на Печерске. После этого 37-летнего мужчину посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Тело активиста с множественными ножевыми ранениями нашли в заброшенной канаве под Киевом 28 марта.

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве общественного активиста. Двое из них являются уроженцами Луганской области, еще один – житель Киева.