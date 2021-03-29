PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Двух подозреваемых в убийстве киевского активиста арестовали

Двух подозреваемых в убийстве общественного активиста и ветерана АТО Александра Мандича арестовали на два месяца без возможности внесения залога. Решение принял Печерский районный суд Киева.

Двух подозреваемых в убийстве киевского активиста арестовали

Слушание по делу третьего подозреваемого продолжается.

Ходатайство об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей внесла в суд Печерская окружная прокуратура, отмечает пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Убийство общественного активиста

24 марта общественного активиста и ветерана АТО Александра Мандича избили в его квартире на Печерске. После этого 37-летнего мужчину посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Тело активиста с множественными ножевыми ранениями нашли в заброшенной канаве под Киевом 28 марта.

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве общественного активиста. Двое из них являются уроженцами Луганской области, еще один – житель Киева.

Источник: УНН

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка