PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Двох підозрюваних у вбивстві київського активіста заарештували

Двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста та ветерана АТО Олександра Мандича арештували на два місяці без можливості внесення застави. Рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

Двох підозрюваних у вбивстві київського активіста заарештували

Слухання у справі третього підозрюваного триває.

Клопотання про обрання всім трьом підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою внесла до суду Печерська окружна прокуратура, зазначає речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Вбивство громадського активіста

24 березня громадського активіста та ветерана АТО Олександра Мандича побили в його квартирі на Печерську. Після цього 37-річного чоловіка посадили в автомобіль та повезли в невідомому напрямку.

Тіло активіста із множинними ножовими пораненнями знайшли в закинутій канаві під Києвом 28 березня.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві громадського активіста. Двоє з них є уродженцями Луганської області, ще один – житель Києва.

Джерело: УНН

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка