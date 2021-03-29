Двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста та ветерана АТО Олександра Мандича арештували на два місяці без можливості внесення застави. Рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

Слухання у справі третього підозрюваного триває.

Клопотання про обрання всім трьом підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою внесла до суду Печерська окружна прокуратура, зазначає речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Вбивство громадського активіста

24 березня громадського активіста та ветерана АТО Олександра Мандича побили в його квартирі на Печерську. Після цього 37-річного чоловіка посадили в автомобіль та повезли в невідомому напрямку.

Тіло активіста із множинними ножовими пораненнями знайшли в закинутій канаві під Києвом 28 березня.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві громадського активіста. Двоє з них є уродженцями Луганської області, ще один – житель Києва.