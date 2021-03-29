У Києві вбили громадського активіста та ветерана АТО Олександра Мандича. 24 березня невідомі утримували 37-річного чоловіка в його квартирі на Печерську та били його, після цього посадили в автомобіль та повезли у невідомому напрямі.

Через кілька днів, 28 березня, Олександра Мандича знайшли мертвим у закинутій канаві під Києвом. На його тілі були множинні травми, зокрема ножові поранення. Відомо, що у нього був конфлікт з невідомими особами.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних, їм повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

На Київщині син вбив матір

У Київській області 27-річний чоловік вбив власну матір. Про зникнення жінки повідомила її родичка.

Правоохоронці виявили її тіло у каналізаційному отворі на власному подвір’ї. Сину померлої загрожує до 15 років ув’язнення.

Фото: Олександр Мандич, Київська міська прокуратура