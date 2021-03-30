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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На Полтавщине 12-летний ребенок умер во время перерыва в школе

В Полтавской области 12-летний ученик сельской школы умер во время перерыва между уроками.

На Полтавщине 12-летний ребенок умер во время перерыва в школе

Трагедия произошла утром 30 марта в школе Лохвицкой территориальной общины.

Медики, прибывшие на вызов, сообщили в полицию о смерти ребенка примерно в 11.30. К сожалению, 12-летнего подростка не смогли спасти.

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Полиция опрашивает свидетелей и выясняет обстоятельства трагедии. Тело школьника направили на экспертизу, благодаря которой должны определить причину смерти. Расследование трагедии продолжается.

ДТП в Броварах

16-летний подросток в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП в Броварах. Школьник на чужой машине Honda без водительского удостоверения протаранил легковушку Chevrolet.

От полученных травм 40-летний водитель легковушки скончался. По словам свидетелей, ученик ехал с бешеной скоростью — примерно 160 км/ч. За такие действия школьнику может грозить тюремное заключение до восьми лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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