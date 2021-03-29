Умер от тяжелых травм: на Черниговщине поезд сбил несовершеннолетнего

В Черниговской области поезд сбил 14-летнего парня. От полученных травм подросток скончался в реанимации местной больницы.

Поезд Киев-Сумы сбил 14-летнего местного жителя село Нежинское, которое находится в Нежинском районе Черниговской области. Трагедия произошла 28 марта на перегоне Носовка- Нежин. По данным прокуратуры, парень двигался вдоль колеи.

По неофициальным данным, парень слушал музыку в наушниках. По этой причине подросток мог не услышать приближение поезда.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 276 (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

На Харьковщине сбили 12-летнюю девочку

В Харьковской области водитель автомобиля Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок умер от тяжелых травм на месте трагедии.

По данным полиции, подросток перебегал дорогу. Также с видео с места ДТП видно, что машина ехала с большой скоростью. По данному факту открыли уголовное производство. Водителю грозит заключение до восьми лет.

Источник: Черниговская областная прокуратура