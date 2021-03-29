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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Умер от тяжелых травм: на Черниговщине поезд сбил несовершеннолетнего

В Черниговской области поезд сбил 14-летнего парня. От полученных травм подросток скончался в реанимации местной больницы.

Умер от тяжелых травм: на Черниговщине поезд сбил несовершеннолетнего

Поезд Киев-Сумы сбил 14-летнего местного жителя село Нежинское, которое находится в Нежинском районе Черниговской области. Трагедия произошла 28 марта на перегоне Носовка- Нежин. По данным прокуратуры, парень двигался вдоль колеи.

По неофициальным данным, парень слушал музыку в наушниках. По этой причине подросток мог не услышать приближение поезда.

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По данному факту открыли уголовное производство по статье 276 (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

На Харьковщине сбили 12-летнюю девочку

В Харьковской области водитель автомобиля Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок умер от тяжелых травм на месте трагедии.

По данным полиции, подросток перебегал дорогу. Также с видео с места ДТП видно, что машина ехала с большой скоростью. По данному факту открыли уголовное производство. Водителю грозит заключение до восьми лет.

Источник: Черниговская областная прокуратура

Фото: Pexels

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