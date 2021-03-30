На Полтавщині 12-річна дитина померла під час перерви у школі

У Полтавській області 12-річний учень сільської школи помер під час перерви між уроками.

Трагедія трапилася вранці 30 березня у школі Лохвицької територіальної громади.

Медики, які прибули на виклик, повідомили до поліції про смерть дитини приблизно о 11.30. На жаль, 12-річного підлітка не змогли врятувати.

Поліція опитує свідків та з’ясовує обставини трагедії. Тіло школяра направили на експертизу, завдяки якій мають визначити причину смерті. Розслідування трагедії триває.

ДТП у Броварах

16-річний підліток напідпитку спричинив смертельну ДТП у Броварах. Школяр на чужій автівці Honda без водійського посвідчення протаранив легковик Chevrolet.

Від отриманих травм 40-річний водій легковика помер. За словами свідків, учень їхав з шаленою швидкістю – приблизно 160 км/год. За такі дії школяру може загрожувати ув’язнення до восьми років.