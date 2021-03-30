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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На Полтавщині 12-річна дитина померла під час перерви у школі

У Полтавській області 12-річний учень сільської школи помер під час перерви між уроками.

На Полтавщині 12-річна дитина померла під час перерви у школі

Трагедія трапилася вранці 30 березня у школі Лохвицької територіальної громади.

Медики, які прибули на виклик, повідомили до поліції про смерть дитини приблизно о 11.30. На жаль, 12-річного підлітка не змогли врятувати.

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Поліція опитує свідків та з’ясовує обставини трагедії. Тіло школяра направили на експертизу, завдяки якій мають визначити причину смерті. Розслідування трагедії триває.

ДТП у Броварах

16-річний підліток напідпитку спричинив смертельну ДТП у Броварах. Школяр на чужій автівці Honda без водійського посвідчення протаранив легковик Chevrolet.

Від отриманих травм 40-річний водій легковика помер. За словами свідків, учень їхав з шаленою швидкістю – приблизно 160 км/год. За такі дії школяру може загрожувати ув’язнення до восьми років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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