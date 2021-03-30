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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

В Кривому Розі жінка продавала підроблені Covid-довідки – їй загрожує три роки

У Кривому Розі затримали 41-річну жінку, яка займалася незаконним продажем довідок про відсутність коронавірусу.

В Кривому Розі жінка продавала підроблені Covid-довідки – їй загрожує три роки

У багатьох районах міста вона розклеювала оголошення про надання фейкових довідок, які не передбачали жодного медичного огляду.

Встановлено, що один такий сертифікат з негативним результатом коштував 1 000 гривень.

– У такий спосіб можна було отримати сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги, – йдеться у повідомленні поліції.

Під час санкціонованих обшуків у квартирі підозрюваної було виявлено три фейкові Covid-довідки з відтисками печатки лабораторій, понад 50 тис. гривень, чорнові записи, мобільні телефони та банківську картку.

В Кривому Розі жінка продавала підроблені Covid-довідки – їй загрожує три роки

Напередодні до поліції надходили звернення про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій та надають підроблені довідки.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Жінці загрожує тюремний термін до трьох років. Слідство у справі триває.

Фальшиві тести на Донеччині

Наприкінці лютого в Краматорську затримали жінку, яка організувала у власній квартирі лабораторію для ПЛР-тестування на Covid-19 та продавала довідки про відсутність хвороби.

Правоохоронці з’ясували, що одна довідка коштувала 800 гривень.

За чотири місяці порушниця заробила понад 150 тис. гривень.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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