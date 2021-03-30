В Кривому Розі жінка продавала підроблені Covid-довідки – їй загрожує три роки

У Кривому Розі затримали 41-річну жінку, яка займалася незаконним продажем довідок про відсутність коронавірусу.

У багатьох районах міста вона розклеювала оголошення про надання фейкових довідок, які не передбачали жодного медичного огляду.

Встановлено, що один такий сертифікат з негативним результатом коштував 1 000 гривень.

– У такий спосіб можна було отримати сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги, – йдеться у повідомленні поліції.

Під час санкціонованих обшуків у квартирі підозрюваної було виявлено три фейкові Covid-довідки з відтисками печатки лабораторій, понад 50 тис. гривень, чорнові записи, мобільні телефони та банківську картку.

Напередодні до поліції надходили звернення про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій та надають підроблені довідки.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Жінці загрожує тюремний термін до трьох років. Слідство у справі триває.

Фальшиві тести на Донеччині

Наприкінці лютого в Краматорську затримали жінку, яка організувала у власній квартирі лабораторію для ПЛР-тестування на Covid-19 та продавала довідки про відсутність хвороби.

Правоохоронці з’ясували, що одна довідка коштувала 800 гривень.

За чотири місяці порушниця заробила понад 150 тис. гривень.