В Краматорске 42-летняя женщина организовала в своей квартире лабораторию для ПЦР-тестирование на Covid-19. Справка об отсутствии заболевания в таком заведении стоила 800 гривен.

Шаблоны для бланков и печати жительница Краматорска нашла в интернете. QR-код генерировала на сайте самостоятельно.

Объявления о тестировании якобы от одной из официально зарегистрированных в Украине медицинских компаний женщина также разместила в интернете. Заказчиков искала и среди клиентов туристических агентств.

За четыре месяца женщина успела заработать более 150 тыс. грн.

Во время обыска полицейские изъяли в ее квартире пустые бланки, штампы, 20 печатей различных учреждений, черновики с записями клиентской базы, около 30 готовых справок, чеки об оплате, ноутбуки, планшет и мобильный телефон.

Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и потерпевших от действий фигурантки. Ей грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

Задержали с фальшивыми тестами на Covid-19

В январе в аэропорту Амстердама пограничники задержали с фальшивыми тестами на Covid-19 девятерых туристов от 30 до 75 лет.

Все они планировали полет в Марокко.