У Львові затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у жорстокому вбивстві студентки.

30 березня в орендованій квартирі львівського будинку виявили загиблу дівчину. На її тілі були чисельні колото-різані рани. За попередніми даними, саме вони могли стати причиною смерті.

Того ж дня до поліції звернулася матір дівчини з заявою про її зникнення. Особу підозрюваного до вбивства хлопця встановили за декілька годин. Виявилося, що це 19-річний мешканець Житомирської області.

Хлопця підозрюють за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Йому може загрожувати позбавлення волі до 15 років. Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

На Одещині жорстоко вбили безхатька

В місті Ізмаїлі, яке розташовано в Одеській області, сталося жорстоке вбивство безхатченка. На тілі загиблого виявили чисельні травми, зокрема переломи ребер.

За даними поліції, його вбили двоє підлітків віком 12 та 13 років через те, що чоловік відмовився виконувати їхнє прохання. За словами дітей, вони посварилися з чоловіком через булочку.