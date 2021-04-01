В Коростене напали на депутата Слуги народа: фото и детали

В Коростене Житомирской области неизвестные совершили нападение на депутата от Слуги народа Андрея Недашковского.
Инцидент произошел утром 30 марта. Двое молодых людей в масках, захватив с собой газовые баллончики, пытались побить депутата городского совета.
Нападение Андрей Недашковский объяснил своей принципиальной позицией по проблеме вывоза мусора в Коростене.
— Я передаю привет “мусорщикам” и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится! — заявил депутат.
Партия Слуга народа возьмет дело о нападении на Андрея Недашковского под личный контроль, чтобы виновные отвечали за содеянное.
Житомирский областной осередок потребует от полиции усилить меры безопасности в городе и расследовать резонансное дело.
Под Житомиром избили депутата Слуги народа
В июне прошлого года под Житомиром избили депутата Слуги народа.
Пострадавшим оказался народный депутат Украины Юрий Заславский. По словам очевидцев, инцидент произошел на одной из автозаправок.
Между двумя мужчинами возник конфликт, а после ударов один из участников упал на землю, потеряв сознание. Позже стало известно, что Заславский даже не был знаком с нападающим.
Источник: Слуга Народа