В Коростене напали на депутата Слуги народа: фото и детали

В Коростене Житомирской области неизвестные совершили нападение на депутата от Слуги народа Андрея Недашковского.

Инцидент произошел утром 30 марта. Двое молодых людей в масках, захватив с собой газовые баллончики, пытались побить депутата городского совета.

Нападение Андрей Недашковский объяснил своей принципиальной позицией по проблеме вывоза мусора в Коростене.

— Я передаю привет “мусорщикам” и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится! — заявил депутат.

Партия Слуга народа возьмет дело о нападении на Андрея Недашковского под личный контроль, чтобы виновные отвечали за содеянное.

Житомирский областной осередок потребует от полиции усилить меры безопасности в городе и расследовать резонансное дело.

Под Житомиром избили депутата Слуги народа

В июне прошлого года под Житомиром избили депутата Слуги народа.

Пострадавшим оказался народный депутат Украины Юрий Заславский. По словам очевидцев, инцидент произошел на одной из автозаправок.

Между двумя мужчинами возник конфликт, а после ударов один из участников упал на землю, потеряв сознание. Позже стало известно, что Заславский даже не был знаком с нападающим.

Источник: Слуга Народа