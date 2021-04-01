PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В масках и с газовыми баллончиками: в Коростене напали на депутата Слуги народа

В Коростене Житомирской области неизвестные совершили нападение на депутата от Слуги народа Андрея Недашковского.

В масках и с газовыми баллончиками: в Коростене напали на депутата Слуги народа

Инцидент произошел утром 30 марта. Двое молодых людей в масках, захватив с собой газовые баллончики, пытались побить депутата городского совета.

Нападение Андрей Недашковский объяснил своей принципиальной позицией по проблеме вывоза мусора в Коростене.

— Я передаю привет “мусорщикам” и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится! — заявил депутат.

В Коростене напали на депутата Слуги народа: фото и детали

Партия Слуга народа возьмет дело о нападении на Андрея Недашковского под личный контроль, чтобы виновные отвечали за содеянное.

Житомирский областной осередок потребует от полиции усилить меры безопасности в городе и расследовать резонансное дело.

Под Житомиром избили депутата Слуги народа

В июне прошлого года под Житомиром избили депутата Слуги народа.

Пострадавшим оказался народный депутат Украины Юрий Заславский. По словам очевидцев, инцидент произошел на одной из автозаправок.

Между двумя мужчинами возник конфликт, а после ударов один из участников упал на землю, потеряв сознание. Позже стало известно, что Заславский даже не был знаком с нападающим.

Источник: Слуга Народа

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка