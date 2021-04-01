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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

В масках і з газовими балончиками: у Коростені напали на депутата Слуги народу

У Коростені на Житомирщині невідомі скоїли напад на депутата від Слуги народу Андрія Недашківського.

В масках і з газовими балончиками: у Коростені напали на депутата Слуги народу

Інцидент стався вранці 30 березня. Двоє молодиків у масках, захопивши із собою газові балончики, намагалися побити депутата міської ради.

Напад Андрій Недашківський пояснив своєю принциповою позицією щодо проблеми вивозу сміття у Коростені.

– Я передаю привіт “сміттєвикам” і запевняю: ви не змусили мене змінити думку. Нічого у вас не вийде! – заявив депутат.

В Коростені напали на депутата Слуги народу: фото і деталі

Партія Слуга народу візьме справу про напад на Андрія Недашківського під особистий контроль, щоб винні відповідали за скоєне.

Житомирський обласний осередок партії вимагатиме від поліції посилити заходи безпеки у місті та розслідувати резонансну справу.

Під Житомиром побили депутата Слуги народу

У червні минулого року під Житомиром побили депутата Слуги народу.

Постраждалим виявився народний депутат України Юрій Заславський. За словами очевидців, інцидент стався на одній з автозаправок.

Між двома чоловіками виник конфлікт, а після ударів один із учасників впав на землю, втративши свідомість. Пізніше стало відомо, що Заславський навіть не був знайомий із нападником.

Джерело: Слуга Народу

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