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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Хотел отомстить: установлена личность мужчины, погибшего от взрыва в Боярке

В результате взрыва, который произошел 16 марта на одной из улиц Боярки, погиб 34-летний уроженец АР Крым, длительное время проживавший в Киеве.

Вибух у Боярці

Следователи установили, что в Боярке жила бывшая подруга погибшего, которому он одолжил деньги.

Между ними возникла ссора, поэтому мужчина требовал вернуть долг, но женщина отказалась. И он решил отомстить — приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство.

Мужчина приехал в Боярку на такси, но к дому женщины не дошел несколько метров — устройство взорвалось в его руках.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство. Следствие еще продолжается. Проводятся экспертизы, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Взрыв в Боярке

16 марта около 4.00 на одной из улиц в Боярке прогремел взрыв, в результате которого повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов.

Сначала полицейские даже не поняли, что кто-то погиб, поскольку мужчину буквально разорвало на мелкие остатки, которые пришлось собирать во дворах и огородах соседних домов в радиусе 100 метров.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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