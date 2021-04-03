PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Києві прогримів вибух – обвалилася двоповерхова будівля

У Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого обвалилася двоповерхова будівля. Під завалами можуть бути люди.

У Києві прогримів вибух – обвалилася двоповерхова будівля

Попередня причина надзвичайної ситуації – вибух газу в гаражі. Гараж пошкоджено повністю, часткових пошкоджень зазнала сусідня будівля та літня кухня.

Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій будівлі та шукають під завалами ймовірних потерпілих. Плити перекриття буде підіймати кран.

Читайте
Пожежа у Києві: загорілися плавучі дачі навпроти парку Наталка

За інформацією власниці гаражу, у будівлі, що обвалилася, не було людей. Інцидент трапився на вулиці Карла Маркса.

  • вибух у Києві
  • вибух у Києві
  • вибух у Києві
  • вибух у Києві
  • вибух у Києві
  • вибух у Києві
У Києві прогримів вибух – обвалилася двоповерхова будівля / 3 фотографии

Вибух у Боярці

У березня у місті Боярка стався вибух, внаслідок якого загинув чоловік. Правоохоронці встановили, що загиблий хотів підкинути саморобний пристрій своїй знайомій, однак він вибухнув у нього в руках.

Внаслідок інциденту пошкодилися автомобілі, будинки, трансформатор і лінії електропередач.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка