вибух у Києві

У Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого обвалилася двоповерхова будівля. Під завалами можуть бути люди.

Попередня причина надзвичайної ситуації – вибух газу в гаражі. Гараж пошкоджено повністю, часткових пошкоджень зазнала сусідня будівля та літня кухня.

Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій будівлі та шукають під завалами ймовірних потерпілих. Плити перекриття буде підіймати кран.

За інформацією власниці гаражу, у будівлі, що обвалилася, не було людей. Інцидент трапився на вулиці Карла Маркса.











У Києві прогримів вибух – обвалилася двоповерхова будівля / 3 фотографии

Вибух у Боярці

У березня у місті Боярка стався вибух, внаслідок якого загинув чоловік. Правоохоронці встановили, що загиблий хотів підкинути саморобний пристрій своїй знайомій, однак він вибухнув у нього в руках.

Внаслідок інциденту пошкодилися автомобілі, будинки, трансформатор і лінії електропередач.