В Одессе 49-летний педофил два года насиловал школьницу (ВИДЕО)

В Одессе полиция поместила под стражу 49-летнего мужчину, который почти два года насиловал и растлевал 13-летнюю школьницу.

Найдя девочку в соцсетях, подсудимый представился ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.

Когда школьница отказалась, мужчина пригрозил, что покажет ее фото родителям и одноклассникам.

— Девочка согласилась на его условия и он заставил ее вступить в интимную связь, — подтвердили правоохранители.

Под давлением запугиваний девочка долгое время держала интимную связь с педофилом в тайне.

Но однажды мать получила письмо от дочери с мольбами спасти ее.

— Получила от своего ребенка письмо, где она призналась в том, что ей угрожают: преследуют, склоняют к насилию и издеваются в сексуальной форме, — поделилась женщина.

После прочитанного мать девочки немедленно обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно задержали 49-летнего мужчину, но выяснилось, что у него было сразу несколько несовершеннолетних девочек.

— В ходе обыска у него были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие показания потерпевшей. А также, фото и видео материалы, которые указывают на преступления в отношении других несовершеннолетних девушек, — заявил руководитель полиции Одесской Олег Бех.

Суд принял решение, что до завершения следствия 49-летний педофил будет оставаться в СИЗО без права внесения залога.

Но по закону (речь идет о статье о растлении несовершеннолетних) ему грозит не более пяти лет лишения свободы.

Растление девочки на Херсонщине

В конце марта в Каховке завершился суд по делу развращения девочки, которую заставлял раздеваться для фото ее крестный отец.

49-летнего мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.

Следствием было доказано, что крестный отец, находясь на заработках за границей, систематически отправлял ребенку свои полуобнаженные фото.

В ответ мужчина требовал, чтобы крестница фотографировалась обнаженной и показывала ему. Возраст ребенка из соображений нравственности не разглашается.