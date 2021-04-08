С начала текущих суток российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный.

Недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 7 апреля, российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

— Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В частности, неподалеку от поселков Пески и Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а в населенных пунктах Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие, — рассказали в штабе ООС.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

На обстрелы российских наемников украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Миссия ОБСЕ на Донбассе

В течение трех дней мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 1600 случаев нарушения режима тишины на Донбассе. Подавляющее большинство нарушений были в Донецкой области — 1424.

Кроме этого, в Донецкой области со 2 по 5 апреля зафиксировали 281 взрыв.