З початку поточної доби російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий.

Неподалік населених пунктів Піски і Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї.

За минулу добу, 7 квітня, російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.

– Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Зокрема, неподалік селищ Піски і Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібру, а у населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка і Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, – розповіли у штабі ООС.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікарні.

На обстріли російських найманців українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь.

Місія ОБСЄ на Донбасі

Протягом трьох днів моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала майже 1600 випадків порушення режиму тиші на Донбасі. Переважна більшість порушень були у Донецькій області – 1 424.

Окрім цього, у Донецькій області з 2 до 5 квітня було зафіксовано 281 вибух.

Детальніше про порушення режиму тиші на Донбасі, читайте на сайті Факти ICTV.