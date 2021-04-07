ОБСЕ зафиксировала 1600 нарушений тишины на Донбассе за три дня

В течение трех дней мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1600 случаев нарушения режима тишины на Донбассе. Подавляющее большинство нарушений были в Донецкой области — 1424.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме этого, в Донецкой области со 2 по 5 апреля зафиксировали 281 взрыв.

Согласно отчету, почти тысячу нарушений режима прекращения огня произошли в ночь со 2 на 3 апреля в районе оккупированной Горловки.

В то же время в Луганской области ОБСЕ зафиксировала 126 нарушений режима тишины, все из которых — взрывы.

Сутки на Донбассе

На Донбассе за минувшие сутки, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушали режим прекращения огня. Всего за вчера в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинцев.

6 апреля представители российско-оккупационных войск передали тело погибшего украинского военного из десятой горно-штурмовой бригады. Процедура состоялась на контрольном пункте въезда-выезда Марьинка.

Источник: ОБСЕ