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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Харькове эвакуировали почти 700 людей из-за сообщения о минировании

8 апреля на электронную почту харьковской полиции поступило сообщение о взрывчатке в четырех торговых центрах и пяти почтовых отделениях.

мінування_Харків_08.04.2021

Специалисты эвакуировали 695 граждан, обследовали почти 54 тыс. кв. м помещений и более 16 тыс. кв. м прилегающей территории.

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

На данный момент работники полиции выясняют, кто прислал ложное сообщение о минировании.

  • мінування_Харків_08.04.2021
  • мінування_Харків_08.04.2021
  • мінування_Харків_08.04.2021
  • мінування_Харків_08.04.2021
  • мінування_Харків_08.04.2021
  • мінування_Харків_08.04.2021
  • мінування_Харків_08.04.2021
  • мінування_Харків_08.04.2021
В Харькове эвакуировали почти 700 людей из-за сообщения о минировании / 4 фотографии

Минирование больниц Киева

1 апреля неизвестный сообщил о минировании одной из больниц Киева. Поэтому правоохранители проверили все медицинские учреждения столицы.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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