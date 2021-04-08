8 апреля на электронную почту харьковской полиции поступило сообщение о взрывчатке в четырех торговых центрах и пяти почтовых отделениях.

Специалисты эвакуировали 695 граждан, обследовали почти 54 тыс. кв. м помещений и более 16 тыс. кв. м прилегающей территории.

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

На данный момент работники полиции выясняют, кто прислал ложное сообщение о минировании.















В Харькове эвакуировали почти 700 людей из-за сообщения о минировании / 4 фотографии

Минирование больниц Киева

1 апреля неизвестный сообщил о минировании одной из больниц Киева. Поэтому правоохранители проверили все медицинские учреждения столицы.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.