8 квітня на електронну пошту харківської поліції надійшло повідомлення про вибухівку в чотирьох торговельних центрах та п’яти поштових відділеннях.

Фахівці евакуювали 695 громадян та обстежили майже 54 тис. кв. м приміщень і понад 16 тис. кв. м прилеглої території.

Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Наразі працівники поліції з’ясовують, хто надіслав неправдиве повідомлення про замінування.















У Харкові евакуювали майже 700 осіб через повідомлення про замінування / 4 фотографии

Замінування лікарень Києва

1 квітня невідомий повідомив про замінування однієї з лікарень Києва. Через це правоохоронці перевірили всі медичні заклади столиці.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.