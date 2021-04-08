8 квітня на електронну пошту харківської поліції надійшло повідомлення про вибухівку в чотирьох торговельних центрах та п’яти поштових відділеннях.
Фахівці евакуювали 695 громадян та обстежили майже 54 тис. кв. м приміщень і понад 16 тис. кв. м прилеглої території.
Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено.
Наразі працівники поліції з’ясовують, хто надіслав неправдиве повідомлення про замінування.
У Харкові евакуювали майже 700 осіб через повідомлення про замінування / 4 фотографии
Замінування лікарень Києва
1 квітня невідомий повідомив про замінування однієї з лікарень Києва. Через це правоохоронці перевірили всі медичні заклади столиці.
Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.