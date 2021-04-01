1 квітня у Києві невідомий повідомив про замінування однієї з лікарень Києва.
Через це правоохоронці вимушені перевіряти усі заклади столиці.
Нині триває робота, фахівці обшукують територію лікарень.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.
Водночас Муніципальна варта Києва повідомляла про замінування лікарні №7, там інформація не підтвердилася.
Відповідальність за псевдозамінування
У березні ВРУ посилила відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування різних будівель та об’єктів інфраструктури країни.
Тепер зловмисникам загрожуватиме тюремне ув’язнення на термін від 4 до 8 років.
Детальніше про відповідальність за неправдиві повідомлення про замінування в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Муніципальна варта Києва, Нацполіція