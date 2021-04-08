8 апреля патрульные разыскали мужчину, который плюнул в кассира АЗС из-за просьбы надеть маску. Видео инцидента опубликовали в соцсети.

Гражданина доставили в Дарницкое управление полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Инспекторы вынесли постановление о нарушении правил карантина людей. За содеянное мужчине грозит штраф.

В ноябре 2020 года Верховная Рада установила наказание в размере от 170 до 255 грн за отсутствие медицинской маски на лицах людей, находящихся в общественных местах.

Стрельба из-за просьбы надеть маску

2 апреля в магазине столичного ТРЦ на проспекте Победы произошла стрельба из-за просьбы надеть маску.

Покупатель дважды выстрелил из пистолета в сторону охранника, который сделал ему замечание. Последний получил повреждения головы и туловища.

32-летнего киевлянина задержали на месте происшествия.

Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева