8 апреля патрульные разыскали мужчину, который плюнул в кассира АЗС из-за просьбы надеть маску. Видео инцидента опубликовали в соцсети.
Гражданина доставили в Дарницкое управление полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Инспекторы вынесли постановление о нарушении правил карантина людей. За содеянное мужчине грозит штраф.
В ноябре 2020 года Верховная Рада установила наказание в размере от 170 до 255 грн за отсутствие медицинской маски на лицах людей, находящихся в общественных местах.
Стрельба из-за просьбы надеть маску
2 апреля в магазине столичного ТРЦ на проспекте Победы произошла стрельба из-за просьбы надеть маску.
Покупатель дважды выстрелил из пистолета в сторону охранника, который сделал ему замечание. Последний получил повреждения головы и туловища.
32-летнего киевлянина задержали на месте происшествия.
Источник: Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева