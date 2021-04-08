8 квітня патрульні розшукали чоловіка, який плюнув у касира АЗС через прохання надягти маску. Відео інциденту опублікували в соцмережі.
Громадянина доставили до Дарницького управління поліції для з’ясування обставин події, що сталася.
Інспектори винесли постанову про порушення правил щодо карантину людей. За скоєне чоловікові загрожує штраф.
У листопаді 2020 року Верховна Рада встановила покарання в розмірі від 170 до 255 грн за відсутність медичної маски на обличчі людей, що перебувають у громадських місцях.
Стрілянина через прохання надягти маску
2 квітня в магазині столичного ТРЦ на проспекті Перемоги сталася стрілянина через прохання надягти маску.
Покупець двічі вистрілив із пістолета в бік охоронця, який зробив йому зауваження. Останній отримав ушкодження голови та тулуба.
32-річного киянина затримали на місці події.
Джерело: Патрульна поліція Києва
Фото: Патрульна поліція Києва